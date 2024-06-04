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11:57, 4 июня 2024Мир

МИД России раскрыл подробности процесса снятия статуса террористов с талибов

Кабулов: рассмотрение снятия статуса террористов с талибов длилось два года
Замир Кабулов

Замир Кабулов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Рассмотрение снятия статуса террористов с афганской исламистской группировки «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) длилось два года. Такие подробности раскрыл специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, передает РИА Новости.

«Этот процесс был не столь скоротечен, как может показаться. Он был запущен два года назад. Поскольку мы имеем дело с указом президента РФ, чтобы внести изменения в указ, нужна большая согласовательная работа с целым рядом ведомств, которые имеют отношение к этому вопросу», — заявил Кабулов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ожидается решение президента России Владимира Путина касательно исключения талибов из списка террористов, а «до принятия решения какие-либо комментарии были бы неуместны».

Кабулов также отметил роль юристов в снятии статуса террористической организации. По словам дипломата, они проделали основную работу, так как обосновывали этот процесс с позиции законодательства России.

Ранее в МИД России отказались называть точные сроки исключения «Талибана» из списка террористических организаций.

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