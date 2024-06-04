Боец ВСУ Секач: ВС РФ уничтожают самые подготовленные позиции «в пух и прах»

Российские войска уничтожают самые подготовленные украинские позиции «в пух и прах». Так силу ударов России корректируемыми авиабомбами оценил боец 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Секач в интервью Postimees.

Он назвал такие бомбы большой проблемой. По его словам, ВСУ не могут с ними бороться. «Полтонны взрывчатки уничтожает все на большой глубине, поэтому даже самые подготовленные позиции разносятся в пух и прах», — признал Секач.

Кроме того, украинский военный рассказал, что в своей бригаде он не видел западной техники. Помимо этого, заканчиваются снаряды советского производства.

Ранее экс-офицер Минобороны США Дэвид Пайн назвал российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самыми лучшими в мире. По его словам, они превосходят по качеству другие возможные аналоги. Он отметил, что российские войска успешно модифицируют РЭБ в условиях конфликта на Украине.