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16:04, 4 июня 2024Бывший СССР

На Украине оценили силу ударов России фразой «в пух и прах»

Боец ВСУ Секач: ВС РФ уничтожают самые подготовленные позиции «в пух и прах»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российские войска уничтожают самые подготовленные украинские позиции «в пух и прах». Так силу ударов России корректируемыми авиабомбами оценил боец 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Секач в интервью Postimees.

Он назвал такие бомбы большой проблемой. По его словам, ВСУ не могут с ними бороться. «Полтонны взрывчатки уничтожает все на большой глубине, поэтому даже самые подготовленные позиции разносятся в пух и прах», — признал Секач.

Кроме того, украинский военный рассказал, что в своей бригаде он не видел западной техники. Помимо этого, заканчиваются снаряды советского производства.

Ранее экс-офицер Минобороны США Дэвид Пайн назвал российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самыми лучшими в мире. По его словам, они превосходят по качеству другие возможные аналоги. Он отметил, что российские войска успешно модифицируют РЭБ в условиях конфликта на Украине.

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      Кристина Есикова
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