Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:08, 4 июня 2024Из жизни

Одни и те же родители за семь лет бросили на улице троих новорожденных детей

В Великобритании неизвестная пара бросила на улице троих новорожденных детей

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

В Великобритании одни и те же неизвестные родители за семь лет бросили троих новорожденных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Информация о ДНК-тестах троих младенцев, найденных на востоке Лондона начиная с 2017 года, была раскрыта по решению суда. Они оказались братьями и сестрой. Первого новорожденного мальчика обнаружили в сентябре 2017-го в районе Плейстоу завернутым в белое одеяло. 31 января 2019 года в парке района Ньюхэм нашли еще одного мальчика. Он лежал в сумке около скамейки. В январе 2024-го в том же районе была найдена девочка. Она также лежала в сумке. Врачи установили, что девочке был час от рождения. При этом на улице стоял мороз, и новорожденная выжила только благодаря тому, что мимо проходила пара, выгуливавшая собаку.

Как отметили горожане, обнаружившие младенцев, их каждый раз оставляли на видных местах. «Я думаю, мать хотела, чтобы ребенка нашли. Она находилась на очень видном месте рядом с дорогой», — рассказала Таня Юрак, которая видела, как нашли девочку.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019

Изначально мальчиков назвали Гарри и Роман в честь улиц, рядом с которыми они были найдены. Теперь их усыновили, и родители дали им другие имена. Девочку назвали Эльзой в честь героини мультфильма «Холодное сердце».

В данный момент власти пытаются разыскать мать брошенных детей. «Отказ от ребенка в этой стране — очень редкое явление. У нас бывают годы, когда таких детей вообще нет. Поэтому эта история вызвала широкий общественный интерес», — заявила судья Кэрол Аткинсон.

Ранее жительница США решила отправиться в круиз без маленьких детей и бросила их дома. Женщине предъявили обвинение в оставлении детей в опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неготовности к ядерному конфликту с Россией

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      Дачникам назвали способ защитить растения от вредителей

      Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G7

      Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

      Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

      Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

      Устроившего стрельбу из окна дома в Москве задержали

      В Сумской области сообщили о повреждении производственной инфраструктуры

      В Европе резко подешевел газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше