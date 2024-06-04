Одни и те же родители за семь лет бросили на улице троих новорожденных детей

В Великобритании неизвестная пара бросила на улице троих новорожденных детей

В Великобритании одни и те же неизвестные родители за семь лет бросили троих новорожденных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Информация о ДНК-тестах троих младенцев, найденных на востоке Лондона начиная с 2017 года, была раскрыта по решению суда. Они оказались братьями и сестрой. Первого новорожденного мальчика обнаружили в сентябре 2017-го в районе Плейстоу завернутым в белое одеяло. 31 января 2019 года в парке района Ньюхэм нашли еще одного мальчика. Он лежал в сумке около скамейки. В январе 2024-го в том же районе была найдена девочка. Она также лежала в сумке. Врачи установили, что девочке был час от рождения. При этом на улице стоял мороз, и новорожденная выжила только благодаря тому, что мимо проходила пара, выгуливавшая собаку.

Как отметили горожане, обнаружившие младенцев, их каждый раз оставляли на видных местах. «Я думаю, мать хотела, чтобы ребенка нашли. Она находилась на очень видном месте рядом с дорогой», — рассказала Таня Юрак, которая видела, как нашли девочку.

Изначально мальчиков назвали Гарри и Роман в честь улиц, рядом с которыми они были найдены. Теперь их усыновили, и родители дали им другие имена. Девочку назвали Эльзой в честь героини мультфильма «Холодное сердце».

В данный момент власти пытаются разыскать мать брошенных детей. «Отказ от ребенка в этой стране — очень редкое явление. У нас бывают годы, когда таких детей вообще нет. Поэтому эта история вызвала широкий общественный интерес», — заявила судья Кэрол Аткинсон.

Ранее жительница США решила отправиться в круиз без маленьких детей и бросила их дома. Женщине предъявили обвинение в оставлении детей в опасности.