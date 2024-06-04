Песков ответил на заявления о попытках России дискредитировать Олимпиаду-2024

Песков назвал клеветой заявления о попытках России дискредитировать ОИ-2024

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявления о попытках России дискредитировать Олимпийские игры (ОИ) 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Песков назвал огульной критикой и клеветой обвинения компании Microsoft, утверждающей, что Россия якобы распространяет дезинформацию о турнире. «Это критика, которая не имеет под собой никакой аргументации», — заявил он.

3 июня исследователи компании Microsoft заявили, что в России создаются видеоролики, целью которых является очернение репутации Международного олимпийского комитета (МОК) и организаторов Игр. В компани также обвинили Россию в съемке фейковых новостных сюжетов на разных языках, в которых описываются проблемы подготовки к Олимпиаде, в том числе касающиеся безопасности.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.