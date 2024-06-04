В Москве появился плакат с призывом к французским военным сдаваться

У здания посольства Франции в центре Москвы появился плакат с обращением к французским военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости и публикует соответствующий снимок.

На плакате за стеклом на остановке общественного транспорта изображен командир французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгар Пюо, ликвидированный Красной армией в 1945 году.

На плакате также размещен призыв к французским военнослужащим не повторять ошибок жителей республики, поддержавших в свое время Гитлера. «Вызывайте Волгу», — указано на плакате. «Волга» — действующая в зоне спецоперации частота, по которой украинские солдаты могут выйти на связь и договориться о сдаче в плен.

Ранее стало известно о намерении президента Франции Эммануэля Макрона сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для отправки на Украину. В Кремле на это заявили, что у иностранных военных специалистов не будет иммунитета от ударов Вооруженных сил России. 3 июня было опубликовано видео, на котором российские бойцы взяли в плен французского наемника в районе села Липцы Харьковской области.

