Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:30, 4 июня 2024Забота о себе

Раскрыт способ выбрать безопасное мороженое

Диетолог Соломатина: безопасное мороженое не должно иметь следов разморозки

Фото: Erwan Hesry / Unsplash

Мороженое с фитостеринами или зараженное кишечной палочкой способно вызвать диарею, метеоризм и другие симптомы отравления, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Способ выбрать безопасное для здоровья лакомство она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина отметила, что патогенные бактерии могут попасть в мороженое во время его производства, так как молоко является хорошей средой для их размножения. Также, по словам врача, заразить продукцию могут сотрудники, если, например, не помоют руки или не наденут перчатки перед соприкосновением с компонентами десерта.

Чтобы быть уверенным в безопасности мороженого, врач посоветовала обращать внимание на срок годности и не покупать просроченную продукцию. По ее мнению, хороший продукт должен иметь целую упаковку, без следов разморозки и повреждений. Соломатина отметила, что лучше всего покупать мороженое известных производителей, которые не будут рисковать репутацией.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

При этом диетолог подчеркнула, что бактерии и вещества, которые содержатся в мороженом необязательно навредят здоровью. Так, по ее словам, фитостерины в допустимых объемах полезны, так как помогают бороться с «плохим» холестерином. Бактерии кишечной палочки тоже не всегда вредны, добавила врач. Некоторые из них являются симбиотиками и подавляют патогенный микробиом в кишечнике.

«Другое дело, когда речь идет о видах кишечной палочки с патогенной средой. Такие виды нарушают баланс в кишечнике. Все эти возбудители вызывают жидкий стул, метеоризм и проблемы с желудком. Возможны диарея, цистит и даже пневмония», — заключила врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина назвали допустимую порцию мороженого. По ее словам, при отсутствии проблем с органами пищеварения и горлом рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли секретные документы по «Северному потоку». О чем в них говорится?

      Россиянам без кондиционера дали совет

      «Беременная от акул» самка ската оказалась больной

      Пропавший американский БПЛА сменил привычный маршрут над Черным морем

      В России создали робота с противотанковыми ракетами

      Разыскиваемый российским судом немецкий инвестор нашелся в больнице

      Более 200 захоронений нашли в российском регионе

      В ДНР заочно осудили наемника из Британии за участие в боях против ВС России

      На Украине некоторым гражданам продлили отсрочку от мобилизации

      В российском городе открыли памятник участникам СВО с ошибкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше