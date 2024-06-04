Раскрыт способ выбрать безопасное мороженое

Диетолог Соломатина: безопасное мороженое не должно иметь следов разморозки

Мороженое с фитостеринами или зараженное кишечной палочкой способно вызвать диарею, метеоризм и другие симптомы отравления, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Способ выбрать безопасное для здоровья лакомство она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина отметила, что патогенные бактерии могут попасть в мороженое во время его производства, так как молоко является хорошей средой для их размножения. Также, по словам врача, заразить продукцию могут сотрудники, если, например, не помоют руки или не наденут перчатки перед соприкосновением с компонентами десерта.

Чтобы быть уверенным в безопасности мороженого, врач посоветовала обращать внимание на срок годности и не покупать просроченную продукцию. По ее мнению, хороший продукт должен иметь целую упаковку, без следов разморозки и повреждений. Соломатина отметила, что лучше всего покупать мороженое известных производителей, которые не будут рисковать репутацией.

При этом диетолог подчеркнула, что бактерии и вещества, которые содержатся в мороженом необязательно навредят здоровью. Так, по ее словам, фитостерины в допустимых объемах полезны, так как помогают бороться с «плохим» холестерином. Бактерии кишечной палочки тоже не всегда вредны, добавила врач. Некоторые из них являются симбиотиками и подавляют патогенный микробиом в кишечнике.

«Другое дело, когда речь идет о видах кишечной палочки с патогенной средой. Такие виды нарушают баланс в кишечнике. Все эти возбудители вызывают жидкий стул, метеоризм и проблемы с желудком. Возможны диарея, цистит и даже пневмония», — заключила врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина назвали допустимую порцию мороженого. По ее словам, при отсутствии проблем с органами пищеварения и горлом рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня.