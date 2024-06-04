В Госдуме высказались о введении регистрации домашних питомцев в России

Депутат Бурматов назвал необходимостью регистрацию домашних питомцев в России

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил за то, чтобы распространить практику регистрации домашних питомцев на всю Россию, а также рассказал о том, как сейчас мера реализована в некоторых регионах. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что соответствующий законопроект готовит Минприроды. Предполагается, что питомцам будут присваиваться уникальные идентификационные номера в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) в области ветеринарии. Будет ли нужно маркировать само животное и будет ли учет обязательным инструментом, пока неясно.

Сегодня регистрация домашних питомцев — это насущная необходимость, которая позволяет защитить животных от потери, отметил Бурматов. Депутат рассказал, что эксперимент по регистрации животных проводится уже более чем в 20 регионах страны и к нему постоянно присоединяются новые субъекты, так как он показывает свою эффективность.

«Эксперимент идет очень хорошо, и идет с отличиями. Допустим, в Московской области обязательная регистрация собак, но необязательная регистрация кошек, где-то, вообще, все добровольно. И, вы посмотрите, нет ни одного скандала, то есть для людей те условия, которые мы создали, комфортны. Мы не вводим никаких штрафов, мы сделали удобный сервис для владельцев. В большинстве регионов услуга по внесению животного в базу бесплатная. Как маркировать животное, выбирает сам владелец, исходя из своих предпочтений. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе вернули твою собаку, если она убежит во время салюта, испугавшись, например, значит, повесь на нее бирку или вживи чип, или сделай клеймо-татуировку — на свой выбор. Я, например, на свою собаку повесил бирку и чип ей сделал, то есть сразу несколько видов использовал для надежности», — поделился парламентарий.

Я уже неоднократно выступал за то, чтобы этот опыт транслировать и на другие субъекты Российской Федерации, но для этого, понятно, нам нужна поддержка на уровне федерального ведомства, и здорово будет, если это из эксперимента, очень успешного эксперимента, будет дальше потихоньку разрастаться во всеобщую практику Владимир Бурматов депутат Госдумы

Сделать регистрацию питомцев обязательной пока не представляется возможным, полагает собеседник «Ленты.ру». Дело в том, что сейчас в России порядка 40 миллионов кошек и 25 миллионов собак, и зарегистрировать их одномоментно будет проблематично, пояснил он.

«Поэтому надо сначала зарегистрировать тех, кто выстроится в очередь со своими животными, а сейчас большинство хотят регистрировать, потому что, если хочешь куда-то поехать, нужна эта регистрация, нужен ветпаспорт. Сегодня это насущная необходимость, цивилизованный элемент нашей повседневной жизни», — заключил депутат.

В Подмосковье начали обязательную регистрацию домашних животных в сентябре 2023 года. Владельцы для этого могут подать заявление на портале Госуслуг региона, а затем вместе с питомцем посетить ветеринарную клинику.

