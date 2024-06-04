Сменившая гражданство спортсменка сравнила образование в России и США

Легкоатлетка Елена Куличенко заявила, что в России учиться тяжелее, чем в США

Легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, сравнила образование в США и России. Ее слова приводит «Советский спорт».

Спортсменка заявила, что в России учиться гораздо тяжелее, так как система высшего образования в стране жесткая, четкая и без поблажек. «А в США есть некоторые предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней, но ты все равно получишь это образование», — посчитала она.

В сентябре бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовых вещей.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.