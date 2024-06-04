Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
0:0
1-й сет
live
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Даллас Старз
Завтра
00:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Завтра
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
15:54, 4 июня 2024Спорт

Сменившая гражданство спортсменка сравнила образование в России и США

Легкоатлетка Елена Куличенко заявила, что в России учиться тяжелее, чем в США
Елена Куличенко

Елена Куличенко. Кадр: IRONROMAN / YouTube

Легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, сравнила образование в США и России. Ее слова приводит «Советский спорт».

Спортсменка заявила, что в России учиться гораздо тяжелее, так как система высшего образования в стране жесткая, четкая и без поблажек. «А в США есть некоторые предметы, на которых мы откровенно занимаемся фигней, но ты все равно получишь это образование», — посчитала она.

В сентябре бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовых вещей.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден оценил идею России завершить конфликт на Украине

      В Россию призвали не пускать родственников мигрантов

      На Украине оценили силу ударов России фразой «в пух и прах»

      В Германии обвинили НАТО в подготовке инцидента для ввода войск на Украину

      Пассажирка самолета и ее дочь устроили скандал из-за сумок и сорвали рейс

      Маркетплейсы отреагировали на идею регулирования отрасли

      В российском городе желто-голубой дом перекрасили после жалоб

      Лавров объяснил бессилие Москвы перед проблемой Скотта Риттера

      Минобороны впервые показало огнеметного «Дракона»

      Сменившая гражданство спортсменка сравнила образование в России и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше