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12:57, 4 июня 2024Наука и техника

Российские военные впервые применили «Лягушку» в зоне СВО

МО: ВС России впервые применили роботизированную платформу «Лягушка» в зоне СВО

Кадр: РИА Новости

Бойцы группировки «Центр» Вооруженных сил России впервые применили роботизированную платформу «Лягушка» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что «Лягушка» успешно уничтожила пулеметный расчет противника в ходе наступления на авдеевском направлении. Разведчики закрепили на платформе несколько минометных снарядов с электродетонатором и отправили машину на позиции Вооруженных сил Украины.

Четырехколесная платформа на дистанционном управлении может нести до 30 килограммов полезной нагрузки. С аппаратом работает расчет из трех человек, а для управления используют пульт и специальные очки. Закрепленная на антенне робота камера позволяет направлять «Лягушку» на цель. Работу изделия корректируют с беспилотника. Дальность действия платформы — более трех километров.

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В мае стало известно, что российские бойцы в зоне СВО создали роботизированную платформу из оборудования FPV-дрона и моноколес. Машина способна нести до 300 килограммов груза.

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      Даниил Иринин
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