Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
0:3
Завершен
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Даллас Старз
Завтра
00:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Мирра Андреева
Завтра
15:30 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Завтра
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
18:35, 4 июня 2024Спорт

Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпиаду в Париже

Таймазова и Тасоев вошли в состав сборной России по дзюдо на ОИ-2024 в Париже

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сборная России по дзюдо объявила имена спортсменов, которые отправятся на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России (ФДР).

У женщин в состав вошла бронзовый призер Игр в Токио Мадина Таймазова, которая выступит в весовой категории до 70 килограммов. У мужчин место в сборной получил чемпион мира Инал Тасоев, выступающий в весе свыше 100 килограммов.

У мужчин сборная России будет представлена во всех семи весовых категориях. У женщин олимпийские квоты завоеваны в пяти категориях.

29 апреля прошлого года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян до международных турниров. Им разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве оправдали членов ЧВК ЕНОТ во главе с бывшим сотрудником ФСБ. Воевавших в Донбассе бойцов обвиняли в разбоях

      Шольц пожаловался на вопросы жителей Германии об Украине

      Крис Дженнер уличили в фотошопе на снимке в купальнике

      Байден рассказал о своем прошлом на Украине

      В США призвали Запад не игнорировать открытость России к переговорам

      Сбербанк решил открыть отделения в новых регионах России

      В прокуратуре подтвердили информацию о двух пострадавших от стрельбы в Москве

      Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпиаду в Париже

      Бывшего инженера российского оборонного предприятия осудили за взлом компьютера

      В Москве мужчина открыл стрельбу из окна дома и ранил двоих человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше