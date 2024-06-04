Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпиаду в Париже

Таймазова и Тасоев вошли в состав сборной России по дзюдо на ОИ-2024 в Париже

Сборная России по дзюдо объявила имена спортсменов, которые отправятся на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Федерации дзюдо России (ФДР).

У женщин в состав вошла бронзовый призер Игр в Токио Мадина Таймазова, которая выступит в весовой категории до 70 килограммов. У мужчин место в сборной получил чемпион мира Инал Тасоев, выступающий в весе свыше 100 килограммов.

У мужчин сборная России будет представлена во всех семи весовых категориях. У женщин олимпийские квоты завоеваны в пяти категориях.

29 апреля прошлого года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян до международных турниров. Им разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.