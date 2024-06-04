Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Григор Димитров
Сегодня
15:55 (Мск)
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Даллас Старз
Завтра
00:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 7-й матч
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Завтра
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
14:29, 4 июня 2024Спорт

ЦСКА объявил о принципиальной договоренности с новым тренером

ЦСКА объявил о принципиальной договоренности с тренером Марко Николичем
Марко Николич

Марко Николич. Фото: Елена Рыбакова / РИА Новости

Руководство московского ЦСКА объявило о принципиальной договоренности с новым главным тренером, сербом Марко Николичем. Об этом сообщается в Telegram-канале армейцев.

Специалист должен возглавить ЦСКА в ближайшее время. Сроки контракта пока не разглашаются.

3 июня ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.

Николич возглавлял московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России и стали бронзовыми призерами чемпионата страны в сезоне-2020/2021.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ВВС США запустили МБР Minuteman III

      Россиянин пострадал при атаке ВСУ на грузовик

      Американский генерал признал неудачу танков Abrams на Украине

      ЦСКА объявил о принципиальной договоренности с новым тренером

      Оправданного по делу ЧВК «Енот» бывшего офицера ФСБ освободили в зале суда

      ВТБ сообщил об открытии офисов в новых регионах России

      Арестованная за пьяное вождение юмористка рассказала о борьбе с алкоголизмом

      Губерниев прокомментировал слова Кругового о привилегиях иностранцев в «Зените»

      В летевшем из Турции самолете с россиянами сообщили об угрозе бомбы на борту

      Противоречивая обувь из 90-х вновь вернулась в моду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше