ЦСКА объявил о принципиальной договоренности с новым тренером

ЦСКА объявил о принципиальной договоренности с тренером Марко Николичем

Руководство московского ЦСКА объявило о принципиальной договоренности с новым главным тренером, сербом Марко Николичем. Об этом сообщается в Telegram-канале армейцев.

Специалист должен возглавить ЦСКА в ближайшее время. Сроки контракта пока не разглашаются.

3 июня ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.

Николич возглавлял московский «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России и стали бронзовыми призерами чемпионата страны в сезоне-2020/2021.