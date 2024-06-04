Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:54, 4 июня 2024Наука и техника

В России начали выпуск модернизированного «Граната»

«Калашников» начал выпуск модернизированного дрона «Гранат-4»

Кадр: Телеграм-канал Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» начал выпуск модернизированного дрона «Гранат-4». Об этом российский концерн сообщил в своем Telegram-канале.

«Концерн "Калашников" запустил в серийное производство модернизированный комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4", который активно используется нашими подразделениями для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Базовая версия дрона с толкающим винтом обеспечивает дальность целеуказания до трех километров. Разработанный научно-производственным объединением «Ижевские беспилотные системы» аппарат может выполнять задачи на протяжении шести часов, а радиус применения беспилотника составляет 70 километров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В конце мая группа компаний «Тихие Крылья», которая входит в «Калашников», представила беспилотный самолет вертикального взлета и посадки «Легионер-Е33К» на международном салоне «Комплексная безопасность».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неготовности к ядерному конфликту с Россией

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      Бывший футболист сборной России поставил «Локомотив» в пример «Зениту»

      Лунные программы США и Китая сравнили

      Дачникам назвали способ защитить растения от вредителей

      Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G7

      Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

      Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

      Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

      В Европе резко подешевел газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше