Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 4 июня 2024Интернет и СМИ

В СДЭК оценили вероятность утечки персональных данных после сбоя

СДЭК: нет оснований считать, что после сбоя произошла утечка персональных данных

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В компании СДЭК оценили вероятность утечки персональных данных после сбоя. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — посчитали представители сервиса.

В компании также сообщили, что по факту сбоя проводится внутреннее расследование. К нему привлекли экспертов компаний BI.ZONE и других экспертов в области информационной безопасности.

Ранее сбой в работе СДЭК прокомментировали в Роскомнадзоре. Отмечалось, что ведомство не получало уведомлений об утечке персональных данных.

СДЭК перестал выдавать и принимать посылки 26 мая. В компании пообещали, что пункты возобновят работу 27 мая, но этого не произошло. Представители сервиса заявили, что столкнулись с техническим сбоем. Позднее ответственность за приостановку работы взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

      Бывшего белорусского гребца Шурмея заочно арестовали в России за наемничество

      Капризов дал совет желающим уехать из России хоккеистам

      41-летняя Юлия Снигирь снялась без макияжа

      В МИД России рассказали о сотрудничестве с Афганистаном

      В российском городе задержали начальника департамента мэрии за махинации

      F-35 ВВС США вооружили крылатыми ракетами JSM

      Украинцы рассказали об ухудшении ситуации с демократией и экономикой в стране

      Волочкова оценила идею о введении дресс-кода для артистов

      Канадский стартап привлек миллионы долларов для уничтожения «вечных химикатов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше