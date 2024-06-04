В СДЭК оценили вероятность утечки персональных данных после сбоя

СДЭК: нет оснований считать, что после сбоя произошла утечка персональных данных

В компании СДЭК оценили вероятность утечки персональных данных после сбоя. Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», — посчитали представители сервиса.

В компании также сообщили, что по факту сбоя проводится внутреннее расследование. К нему привлекли экспертов компаний BI.ZONE и других экспертов в области информационной безопасности.

Ранее сбой в работе СДЭК прокомментировали в Роскомнадзоре. Отмечалось, что ведомство не получало уведомлений об утечке персональных данных.

СДЭК перестал выдавать и принимать посылки 26 мая. В компании пообещали, что пункты возобновят работу 27 мая, но этого не произошло. Представители сервиса заявили, что столкнулись с техническим сбоем. Позднее ответственность за приостановку работы взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

