Винер назвала интервью олимпийской чемпионки с ее критикой американским заказом

Ирина Винер назвала интервью Маргариты Мамун с ее критикой американским заказом

Глава всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на интервью олимпийской чемпионки Маргариты Мамун блогеру Вите Кравченко. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению тренера, журналист выполнял американский заказ. «Знаю, что она тоже хочет уехать из России, может быть, это все проплачено и запустилось через восемь лет», — заявила Винер.

Глава ВФХГ добавила, что часто встречалась в жизни с предательством. «Рита Мамун была моей любимой ученицей, хотя она не выиграла ни одной медали чемпионата мира в многоборье, но я надеялась на нее», — отметила Винер.

29 мая Мамун в интервью Кравченко прокомментировала нападки в свой адрес со стороны Винер, которая обзывала спортсменку тварью и скотиной. По словам гимнастки, из-за такого жесткого общения тренер часто снилась ей. По мнению Мамун, она не заслужила к себе такого отношения.