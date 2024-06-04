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13:42, 4 июня 2024Россия

В России высказались о желании страны НАТО вступить в БРИКС

Сенатор Карасин допустил вступление Турции в БРИКС, несмотря на членство в НАТО
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Желание Турции вступить в БРИКС свидетельствует о том, что престиж и значение организации растут, отметил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Лентой.ру» он не исключил, что страна может войти в объединение, несмотря на членство в НАТО.

«Вы знаете, что и встреча министров иностранных дел БРИКС будет, и встреча парламентского форума в июле в Санкт-Петербурге, затем саммит, и, конечно, там будет решаться вопрос, какими темпами расширять БРИКС, какие критерии к вступлению членов будут выработаны. Пока таких жестких критериев, уставных норм нет. Членство в тех или иных военно-политических союзах — это, кстати говоря, действительно вопрос непраздный, но убежден, что это будет в рамках обсуждения лидеров БРИКС каким-то образом решаться, и министры иностранных дел могут об этом поговорить, когда соберутся вскоре, так что отметим такое желание», — прокомментировал сенатор.

Ранее о том, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Он также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в России.

До этого официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сказал, что БРИКС должен расширяться при согласии всех стран-членов, входящих в клуб. С соответствующим заявлением он выступил в ответ на вопрос о том, как Нью-Дели оценивает стремление Таиланда стать членом объединения.

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      Варвара Кошечкина
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