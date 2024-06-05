Африканская футболистка кулаком отправила в нокдаун соперницу во время матча

Футболистка Кипойи кулаком отправила в нокдаун соперницу Мрабет во время матча

Форвард женской сборной ДР Конго по футболу Рут Кипойи ударила игрока национальной команды Марокко Ясмин Мрабет во время товарищеского матча. Об этом сообщает MSN.com.

В одном из эпизодов конголезская футболистка грубо нарушила правила, за что получила прямую красную карточку. Марокканки подбежали к нападающей, чтобы предъявить ей претензии. В их числе была Мрабет, которой Кипойи нанесла удар кулаком по лицу. Марокканка оказалась в нокдауне.

Поднявшись с газона, Мрабет попыталась продолжить выяснение отношений с Кипойи, но массовую драку предотвратили участницы матча. Теперь пустившей в ход кулаки африканской футболистке грозит длительная дисквалификация. Встреча завершилась победой сборной Марокко со счетом 3:2.

Ранее в матче 11-го тура Второй лиги Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Главный арбитр удалил с поля семь участников потасовки.