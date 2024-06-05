Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
16:50 (Мск)
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Дания
Сегодня
20:00 (Мск)
Швеция
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Бельгия
Сегодня
21:30 (Мск)
Черногория
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Люксембург
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
13:33, 5 июня 2024Спорт

Африканская футболистка кулаком отправила в нокдаун соперницу во время матча

Футболистка Кипойи кулаком отправила в нокдаун соперницу Мрабет во время матча

Кадр: 3 Digital

Форвард женской сборной ДР Конго по футболу Рут Кипойи ударила игрока национальной команды Марокко Ясмин Мрабет во время товарищеского матча. Об этом сообщает MSN.com.

В одном из эпизодов конголезская футболистка грубо нарушила правила, за что получила прямую красную карточку. Марокканки подбежали к нападающей, чтобы предъявить ей претензии. В их числе была Мрабет, которой Кипойи нанесла удар кулаком по лицу. Марокканка оказалась в нокдауне.

Поднявшись с газона, Мрабет попыталась продолжить выяснение отношений с Кипойи, но массовую драку предотвратили участницы матча. Теперь пустившей в ход кулаки африканской футболистке грозит длительная дисквалификация. Встреча завершилась победой сборной Марокко со счетом 3:2.

Ранее в матче 11-го тура Второй лиги Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Главный арбитр удалил с поля семь участников потасовки.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

      Акула-людоед напала на тренировавшихся у берега пловцов

      Сотрудники СБУ и полицейские пришли в Почаевскую Лавру на Украине

      Россиянин предстанет перед судом за нападение на милицию в составе банды Хаттаба

      Российский комик съездил в США и описал страну словами «все очень дорогое»

      Назван главный вызов для российских вузов

      Бывший тренер Валиевой рассказал о пережитой спортсменкой травле в детстве

      Россияне описали отдых в Сочи за 200 тысяч словами «получили разбитый курорт»

      Песков прокомментировал угрозы США ввести санкции против Китая

      Врач назвал один вид мороженого опасным для здоровья мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше