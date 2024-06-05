Белоруссия вступит в ШОС в июле

Генсек ШОС Чжан Мин: Белоруссия вступит в организацию в июле

Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на ее саммите, который пройдет в июле в Астане. Об этом заявил генсек ШОС Чжан Мин, передает «Интерфакс».

«На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС», — сообщил он.

Чжан Мин также назвал это событие историческим прорывом. По его словам, ШОС за 20 лет развития превратилась из регионального механизма встреч лидеров стран в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.

В марте генсек ШОС также заявлял, что республика станет членом организации на саммите в Астане 3-4 июля. Как он уточнял, после вступления Белоруссия сможет принимать участие в качестве полноправного члена в заседаниях в формате ШОС.