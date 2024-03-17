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13:25, 17 марта 2024Бывший СССР

Генсек ШОС назвал дату вступления Белоруссии в организацию

Генсек Мин заявил о принятии Белоруссии в ШОС на саммите в Астане 3-4 июля

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил об ожидаемом принятии Белоруссии в состав организации на саммите в Астане 3-4 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации», — отметил генсек ШОС.

Он добавил, что после вступления страна сможет принимать участие в качестве полноправного члена в заседаниях в формате ШОС.

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник рассказал, что страна проделала законодательную работу для вступления в организацию.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о присоединении республики к 22 международным договорам в рамках ШОС. Затем он выразил надежду на вступление страны в организацию в июле.

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      Лина Пивоварова
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