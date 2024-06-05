Лавров поблагодарил Буркина-Фасо за позицию по Украине

Лавров: Россия высоко ценит объективную позицию Буркина-Фасо по Украине

Россия высоко ценит объективную позицию президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре касательно конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Москва высоко ценит объективную и справедливую позицию Ибрагима Траоре по отношению к конфликту на Украине», — сообщил дипломат.

Лавров добавил, что события на Украине произошли в результате «развязанной Западом гибридной войны против России».

Ранее Сергей Лавров впервые прибыл визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Дипломат встретится с политическим руководством страны. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского МИД.