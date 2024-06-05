Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 5 июня 2024Мир

Лавров получил высшую награду африканской страны

МИД: Лавров получил высшую государственную награду от президента Буркина-Фасо
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил высшую государственную награду Буркина-Фасо от президента страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщил российский МИД в Telegram.

«В ходе встречи с Президентом Буркина-Фасо И. Траоре Министру иностранных дел России С.В. Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны», — говорится в публикации.

4 июня Лавров впервые прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского внешнеполитического ведомства.

На совместной пресс-конференции Сергей Лавров поблагодарил президента Буркина-Фасо Траоре за его позицию по Украине, а также заявил, что Россия увеличит число военных инструкторов в африканской стране.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Что-то среднее между Granta и Vesta». «АвтоВАЗ» представил свою новую модель — Lada Iskra. Сколько она будет стоить?

      Литва потратит более 200 миллионов евро на гражданскую оборону

      Лерчек поддержала находящуюся в СИЗО Блиновскую

      В Швейцарии назвали бесполезным приглашение России на конференцию по Украине

      На ПМЭФ представили футболки с цитатами Путина

      Стали известны сроки восстановления Джоковича

      Цены на умные часы и наушники упали

      Пресечена еще одна атака ВСУ на российский регион

      Утвержден состав сборной России по фигурному катанию на новый сезон

      Скрывшийся от российского суда немецкий инвестор сдался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше