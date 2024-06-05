Лавров получил высшую награду африканской страны

МИД: Лавров получил высшую государственную награду от президента Буркина-Фасо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил высшую государственную награду Буркина-Фасо от президента страны Ибрагима Траоре. Об этом сообщил российский МИД в Telegram.

«В ходе встречи с Президентом Буркина-Фасо И. Траоре Министру иностранных дел России С.В. Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны», — говорится в публикации.

4 июня Лавров впервые прибыл с визитом в столицу Буркина-Фасо Уагадугу. Государство в Западной Африке стало третьим в очередном африканском турне главы российского внешнеполитического ведомства.

На совместной пресс-конференции Сергей Лавров поблагодарил президента Буркина-Фасо Траоре за его позицию по Украине, а также заявил, что Россия увеличит число военных инструкторов в африканской стране.