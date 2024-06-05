Малышева раскрыла причину для увольнения сотрудников своей передачи

Малышева заявила, что все сотрудники «Жить здорово!» должны быть вакцинированы

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале требование, которое обязательно должны выполнять сотрудники передачи. Выпуск, в котором она раскрыла причину для увольнения работников, доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что сотрудники передачи вакцинируются от гриппа раз в год. «Вся команда "Жить здорово!" вакцинируется. И я сказала: "Вы не хотите вакцинироваться — пожалуйста, не надо. Значит, в нашей программе вы не работаете. Потому что к нам приходят больные люди. И вы представляете угрозу для больных людей"», — высказалась телеведущая.

Ранее Малышева развеяла миф о прививках. Она заявила, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) не вызывает бесплодие, вопреки распространенному представлению.

До этого иммунолог Андрей Продеус назвал неверным суждение о том, что прививки вызывают аутизм. По его словам, этот миф был специально распространен «нечестным человеком».

