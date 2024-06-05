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21:18, 5 июня 2024Россия

Путин высказался об отношении ФРГ к взрывам на «Северных потоках»

Путин указал на отсутствие возмущения в Германии из-за взрыва «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Никто в Германии не возмущается из-за взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался об отношении ФРГ к терактам и указал на отсутствие осуждения этих событий. «Взорвали эти трубопроводы несчастные по дну Балтийского моря, никто (в Германии — прим. "Ленты.ру") даже не возмущается, как будто так и надо», — подчеркнул он.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил США в разрушении энергоснабжения ФРГ за счет подрыва газопроводов.

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      Марина Совина
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