Россия предпринимала все усилия, чтобы найти формулу урегулирования конфликта на Украине мирным путем. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.
«Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами — в 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения», — отметил он.
Путин добавил, что это делало документ необходимым к исполнению, но Украина в итоге решила пойти вооруженным путем.
Ранее в МИД РФ рассказали: чтобы начать переговоры по Украине, необходимо, чтобы новые территориальные реалии были признаны. В ведомстве отметили, что непрекращающиеся поставки Киеву оружия производства западных стран только затягивают украинский кризис.
В конце мая западные СМИ написали, что Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией. В последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат., отметили журналисты.