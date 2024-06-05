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23:37, 5 июня 2024Россия

Путин рассказал о попытках урегулирования конфликта на Украине мирным путем

Путин рассказал о попытках РФ урегулировать конфликт на Украине мирным путем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия предпринимала все усилия, чтобы найти формулу урегулирования конфликта на Украине мирным путем. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами — в 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения», — отметил он.

Путин добавил, что это делало документ необходимым к исполнению, но Украина в итоге решила пойти вооруженным путем.

Ранее в МИД РФ рассказали: чтобы начать переговоры по Украине, необходимо, чтобы новые территориальные реалии были признаны. В ведомстве отметили, что непрекращающиеся поставки Киеву оружия производства западных стран только затягивают украинский кризис.

В конце мая западные СМИ написали, что Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией. В последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат., отметили журналисты.

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      Марина Совина
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