Путин рассказал о попытках РФ урегулировать конфликт на Украине мирным путем

Россия предпринимала все усилия, чтобы найти формулу урегулирования конфликта на Украине мирным путем. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами — в 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения», — отметил он.

Путин добавил, что это делало документ необходимым к исполнению, но Украина в итоге решила пойти вооруженным путем.

Ранее в МИД РФ рассказали: чтобы начать переговоры по Украине, необходимо, чтобы новые территориальные реалии были признаны. В ведомстве отметили, что непрекращающиеся поставки Киеву оружия производства западных стран только затягивают украинский кризис.

В конце мая западные СМИ написали, что Владимира Зеленского пугают возможные планы США начать мирные переговоры с Россией. В последнее время украинский лидер стал более эмоциональным и нервным на фоне успехов российских солдат., отметили журналисты.