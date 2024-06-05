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11:06, 5 июня 2024Силовые структуры

Российскому социологу подтвердили пятилетний приговор за оправдание терроризма

Верховный суд РФ признал законным 5-летний приговор социологу Кагарлицкому
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд России признал законным пятилетний приговор социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС.

Высшая судебная инстанция рассмотрела жалобу на судебное решение, признавшее его виновным в оправдании терроризма, и не нашла в нем нарушений.

17 апреля сотрудники ФСИН этапировали Кагарлицкого из СИЗО Зеленограда в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания.

Уголовное дело против социолога было возбуждено сотрудниками ФСБ летом 2023 года из-за его ролика о теракте на Крымском мосту. Он был арестован Сыктывкарским судом, свою вину в преступлении не признал.

12 декабря 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал Кагарлицкого на 609 тысяч рублей и освободил его в зале суда. Спустя два месяца Апелляционный военный суд ужесточил наказание и назначил ему пять лет лишения свободы.

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      Любовь Ширижик
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