Сообщения об уничтожении Россией культурных объектов на Украине не подтвердились

Данные о том, что РФ уничтожает культурные объекты на Украине, не подтвердились

Распространившиеся в украинских СМИ материалы о том, что Россия целенаправленно уничтожает объекты культурного наследия Украины, оказались недостоверными.

Украинский телеканал «FreeДом» со ссылкой на данные ЮНЕСКО сообщил, что Российская армия повредила или уничтожила почти 400 таких объектов. По оценке же офиса генерального прокурора Украины, эта цифра близка к тысяче. В числе поврежденных, помимо прочих, указаны Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе, художественный музей имени Куинджи в Мариуполе. Также утверждалось, что Россия якобы ворует культурные ценности на Украине и перепродает их.

Российские военные, напротив, пытаются обеспечить сохранность музейных и культурных ценностей, коллекции эвакуируют из тех городов, где идут боевые действия. При этом ранее уже распространялся фейк о том, что Россия выкрала из музеев Мариуполя картины Айвазовского и Куинджи. На самом деле несколько полотен были переданы в краеведческий музей Донецка для сохранности. Тогда для оборудования огневых точек в Мариуполе украинские военные использовали практически все здания города, не исключением стал и Краеведческий музей, по свидетельству директора Натальи Капустниковой, здание музея подожгли. В результате действий украинских военных было уничтожено почти 95 процентов культурных ценностей.

Из Херсона также пришлось вывезти памятники полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и коллекции художественного и краеведческого музеев с правого берега Днепра. Это делалось под присмотром музейных сотрудников, чтобы обеспечить сохранность ценностей. После завершения боевых действий экспонаты вернутся в музеи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в 2023-м заявлял, что никаких фактов того, что Россия разрушает украинское культурное наследие, не существует. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также указывала, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации с памятниками культуры на Украине. По ее словам, повреждения Спасо-Преображенского собора на совести украинских властей «и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах».

Министерство обороны России, в свою очередь, опровергло сведения о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор был поражен в результате удара ВС РФ. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что Вооруженные силы РФ во время СВО не допускают обстрелов и возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия.

Сообщения о том, что Россия уничтожает и разграбляет объекты культурного наследия Украины, получили распространение лишь в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».