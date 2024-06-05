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07:24, 5 июня 2024Бывший СССР

В Раде забили тревогу из-за слов Зеленского о Китае

Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес КНР дорого обойдется Украине

Фото: Jam Sta Rosa / Reuters

Хамские слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая могут дорого обойтись Киеву. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе, его слова приводит РИА Новости.

«Если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватен, то, конечно, это будет напрямую влиять на возможность проведения переговоров с КНР относительно любых вариантов сотрудничества», — забил тревогу Арьев.

Ранее украинский политик заявил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии. При этом Зеленский обвинил Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать данное мероприятие.

Позднее издание The Telegraph написало, что конфликт на Украине приближается к критическому моменту, при этом Владимир Зеленский понимает, что у страны осталось мало времени. Интерес Запада к оказанию помощи Украине в очередной раз рискует ослабнуть, также отметили журналисты.

В свою очередь, бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что власти Китая могут заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес Пекина.

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      Евгений Силаев
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