Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:33, 5 июня 2024Экономика

В России предложили указывать на ценниках честную стоимость товаров

Депутат Чернышов: в Госдуму внесут законопроект «О честной цене» на товары

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России предложили обязать продавцов указывать на ценниках «честную» стоимость товаров. Соответствующий законопроект «О честной цене» внесут в Госдуму 5 июня, сообщил в беседе с РИА Новости автор инициативы, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

Речь идет об указании информации о цене за целую общепринятую единицу измерения — за 1 килограмм или 1 литр. При разработке закона учитывались пожелания россиян и комментарии правительства и депутатов, отметил парламентарий.

Документом предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей», добавив в него положения, касающиеся продажи продуктов питания. «При цене за единицу веса указывается цена за 1 килограмм. При цене за единицу измерения объема указывается цена за 1 литр. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объем продуктов питания составляет менее 50 граммов или 50 миллилитров», — говорится в законопроекте.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне могут остаться без горького шоколада. Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
Россияне могут остаться без горького шоколада.Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
5 февраля 2024

Перечень товаров, на которые могут распространиться новые нормы, будет утверждать кабмин. Закон направлен на борьбу с недобросовестными производителями, которые снижают количество товара при сохранении прежнего объема упаковки и цены на него. Кроме того, документом предлагается указывать на ценнике при продаже товара в рассрочку полную сумму, подлежащую выплате покупателем, а также график ее погашения.

Ранее Чернышов заявил о росте проявлений шринкфляции в московских магазинах. В пресс-службе вице-спикера Госдумы рассказали, что в прошлом году 87 процентов ассортимента молочной продукции в супермаркетах было представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров (при визуальном совпадении с «честным» литром), а популярные крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 и 1000 граммов в 97 процентах случаев.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Киев отреагировал на предложение Пекина о мирном саммите с участием России

      ФСБ задержала экс-директора управления капстроительства в российском регионе

      Три новейших типа роботизированных дронов ВС России вышли в зону СВО

      Названы самые популярные бренды беспроводных наушников

      Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным

      Работник аэропорта украл из багажа пассажиров вещи на 39 миллионов рублей

      Сириец открыл огонь по посольству США в Ливане

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» задолжал налоговой 103 тысячи рублей

      В Германии встревожились из-за ответа России на удары ВСУ западным оружием

      Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше