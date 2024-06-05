В России предложили указывать на ценниках честную стоимость товаров

Депутат Чернышов: в Госдуму внесут законопроект «О честной цене» на товары

В России предложили обязать продавцов указывать на ценниках «честную» стоимость товаров. Соответствующий законопроект «О честной цене» внесут в Госдуму 5 июня, сообщил в беседе с РИА Новости автор инициативы, вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

Речь идет об указании информации о цене за целую общепринятую единицу измерения — за 1 килограмм или 1 литр. При разработке закона учитывались пожелания россиян и комментарии правительства и депутатов, отметил парламентарий.

Документом предлагается внести изменения в закон «О защите прав потребителей», добавив в него положения, касающиеся продажи продуктов питания. «При цене за единицу веса указывается цена за 1 килограмм. При цене за единицу измерения объема указывается цена за 1 литр. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объем продуктов питания составляет менее 50 граммов или 50 миллилитров», — говорится в законопроекте.

Перечень товаров, на которые могут распространиться новые нормы, будет утверждать кабмин. Закон направлен на борьбу с недобросовестными производителями, которые снижают количество товара при сохранении прежнего объема упаковки и цены на него. Кроме того, документом предлагается указывать на ценнике при продаже товара в рассрочку полную сумму, подлежащую выплате покупателем, а также график ее погашения.

Ранее Чернышов заявил о росте проявлений шринкфляции в московских магазинах. В пресс-службе вице-спикера Госдумы рассказали, что в прошлом году 87 процентов ассортимента молочной продукции в супермаркетах было представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров (при визуальном совпадении с «честным» литром), а популярные крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 и 1000 граммов в 97 процентах случаев.