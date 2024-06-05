Варламова оштрафовали на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал Варламова на 30 тысяч рублей за нарушение деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал известного российского блогера Илью Варламова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Блогера признали виновным по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (производство и распространение материалов без указания статуса иноагента). Варламова обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в отношении блогера составили протокол по статье о дискредитации Российской армии. Уточнялось, что Варламову грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее блогера уже штрафовали за распространение материалов без маркировки иноагента. В августе и декабре суд обязал его выплатить по 30 тысяч рублей за это нарушение.