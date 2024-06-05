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13:27, 6 июня 2024Забота о себе

Женщин предупредили о тревожных симптомах смертельного вида рака

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Боль в области таза и дискомфорт при половом акте могут указывать на развитие рака шейки матки, предупредила исполнительный директор британской компании по защите прав пациентов Patient Claim Line Александра Пенк. О других тревожных симптомах смертельного вида рака она рассказала Daily Mirror.

Пенк отметила, что по опыту ее клиенток, чаще всего при раке шейки матки появляется боль во время или после полового акта, выделения из влагалища. «Еще один распространенный симптом, о котором мы часто слышим, — это необычное вагинальное кровотечение, например, между менструациями, во время или после секса и в любое время после менопаузы», — сказала эксперт.

Специалистка подчеркнула, что отсутствие этих симптомов не гарантирует, что женщина абсолютно здорова. Во многих случаях рак долгое время не дает о себе знать, поэтому крайне важно посещать регулярные обследования.

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Пенк отметила, что в 99,7 процентах случаев рак шейки матки вызван постоянными инфекциями, спровоцированными вирусом папилломы человека (ВПЧ) высокого риска. По словам эксперта, это очень распространенный вид вируса, который передается при контакте кожа-к-коже в области половых органов.

Для того, чтобы снизить риск развития рака шейки матки, Пенк призвала регулярно посещать гинеколога, проходить скрининг шейки матки и в возрасте 11-18 лет сделать прививку от ВПЧ.

Ранее диетолог Люси Керрисон назвала неочевидные симптомы заболеваний кишечника. По ее словам, одним из первых признаков возможных проблем с кишечником являются ломкость волос, ногтей и проблемы с кожей.

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      Екатерина Улитина
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