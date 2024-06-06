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11:35, 6 июня 2024Наука и техника

Chang'e-6 успешно передал образцы с обратной стороны Луны

Зонд Chang'e-6 успешно передал образцы с обратной стороны Луны на корабль

Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com

Китайский зонд Chang'e-6, который собирал образцы на обратной стороне Луны, успешно передал материалы на космический корабль. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA), передает агентство Синьхуа.

Отмечается, что зонд успешно завершил стыковку с орбитальным модулем, который соединен с возвращаемым аппаратом, и передал образцы.

Ранее в июне в CNSA рассказали, что перед посадкой на Луну зонд Chang'e-6 завис на расстоянии 100 метров до поверхности для лазерного 3D-сканирования, которое позволило выбрать наиболее подходящее место.

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4 июня стало известно о взлете китайского зонда с поверхности спутника Земли. Аппарат успешно вышел на заданную орбиту. Для сбора и погрузки образцов зонд использовал бур и роботизированную руку. После завершения работ на обратной стороне Луны развернули флаг Китая.

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      Даниил Иринин
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