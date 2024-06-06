Чернышенко оценил законность выступления российских спортсменов на Олимпиаде

Чернышенко заявил, что выступающие на Олимпиаде россияне не нарушают закон

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил законность действий представителей страны, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, атлеты не нарушат российские законы. «Спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх. В итоге наши спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — заявил Чернышенко.

Он добавил, что россияне на данный момент получили 49 олимпийских лицензий в семи видах спорта, это число не окончательное. Речь идет о дзюдо, спортивной борьбе, теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте и прыжках на батуте и тхэквондо.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.