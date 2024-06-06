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12:16, 6 июня 2024Спорт

Чернышенко оценил законность выступления российских спортсменов на Олимпиаде

Чернышенко заявил, что выступающие на Олимпиаде россияне не нарушают закон
СюжетЛетние Олимпийские игры
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил законность действий представителей страны, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх в Париже. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, атлеты не нарушат российские законы. «Спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх. В итоге наши спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — заявил Чернышенко.

Он добавил, что россияне на данный момент получили 49 олимпийских лицензий в семи видах спорта, это число не окончательное. Речь идет о дзюдо, спортивной борьбе, теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте и прыжках на батуте и тхэквондо.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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      Алексей Гусев
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