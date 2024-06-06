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18:52, 6 июня 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над скейтером в Москве прооперировали

Врачи прооперировали застрелившего скейтера в Москве Демина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве прооперировали Андрея Демина, раненного при задержании по подозрению в расправе над скейтером на западе столицы. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, состояние Демина тяжелое, допросить его невозможно. Мужчине оказывается медицинская помощь. Следственные действия начнут проводить, когда позволит состояние подозреваемого.

Ранее сообщалось, что при задержании Демин получил несколько огнестрельных ранений — в голову, ноги и таз. Первая пуля прошла навылет, а остальные застряли в теле. У мужчины отек мозга.

6 июня Демин выстрелил в скейтера Константина Балишанского на улице Алексея Свиридова, неподалеку от его дома. По предварительным данным, причиной стала ревность. Мужчина попытался скрыться, но его нашли полицейские. Подозреваемый вступил с ними в перестрелку.

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      Илона Палей
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