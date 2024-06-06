Джейк Джилленхол рассказал о преимуществах инвалидности для карьеры

Джейк Джилленхол заявил, что плохое зрение помогает ему достоверно сыграть роль

Американский актер Джейк Джилленхол рассказал о преимуществах плохого зрения для карьеры. Об этом он сообщил в интервью изданию The Hollywood Reporter.

43-летний Джилленхол заявил, что родился с косоглазием, которое со временем само собой прошло, однако из-за этого заболевания у него сильно испортилось зрение. Актер признался, что почти ничего не видит без очков или линз и юридически является инвалидом по зрению.

Однако он предпочитает рассматривать свою «юридическую слепоту» как преимущество и считает, что она помогает ему в карьере. По словам Джилленхола, когда он снимался в фильме «Левша», специально снял контактные линзы в сложной сцене, в которой полицейские сообщают его герою о смерти жены. Эта хитрость помогла актеру достовернее сыграть роль и слушать партнеров внимательнее.

«Мне нравится думать, что это выгодно. Я никогда не знал ничего другого. Я плохо вижу, пока не надену утром очки, и в это время я могу побыть наедине с самим собой», — отметил Джилленхол.

Ранее Джилленхол заявил о желании сыграть супергероя Бэтмена в перезапущенной киновселенной DC. Актер отметил, что такие роли, как роль Бэтмена, — это классика. Он подчеркнул, что для него было бы большой честью сыграть персонажа.

