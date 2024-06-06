ФСБ сообщила о сроках готовившим теракт в храме неоязычникам

Суд дал 12 и 14 лет двоим неоязычникам за подготовку теракта в храме Крыма

Южный окружной военный суд вынес приговор двоим приверженцам неоязыческого вероисповедания, готовившим теракт в православном храме Симферополя. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ на полуострове.

Подсудимые, являющиеся жителями Симферополя 1990 и 1994 годов рождения, получили 12 и 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Их задержали сотрудники ФСБ в феврале 2022 года.

По данным спецслужбы, приятели придерживались радикальных взглядов и испытывали нетерпимость к другим религиям. Один из них яростно убеждал знакомых в необходимости истребить христианство, для чего предложил устроить нескольких терактов. Мужчина заявлял, что входит в «Крымский альянс язычников». Вместе с сообщником он решил напасть на храм Иконы Божией Матери «Путеводительницы» в Симферополе в феврале 2022 года. Неоязычники собрали взрывное устройство, но их задержали спецслужбы.

6 июня сообщалось, что суд приговорил к 6,5 года лишения свободы начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги Александра Керекешу по делу о диверсиях.