Газзаев возмутился признанием тренера «Динамо» лучшим в РПЛ

Газзаев возмутился признанием тренера «Динамо» Лички лучшим в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев возмутился признанием наставника «Динамо» Марцела Лички лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам минувшего сезона. Его слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, этого звания достоин Сергей Семак, выигравший все турниры с «Зенитом». «Как можно допускать такие ошибки, какие совершило "Динамо"? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом», — заявил Газзаев.

Личка получил награду лучшему тренеру сезона в РПЛ 26 мая. Помимо него, на награду претендовали наставник «Ростова» Валерий Карпин, а также Владимир Илич, работавший с «Краснодаром».

Голосование проходило в три этапа. Изначально номинантов определили журналисты, затем — болельщики. Решающие голоса отдавали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, президент лиги и легенды турнира.