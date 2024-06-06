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04:45, 6 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС

Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена
СюжетДиверсии в России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, поскольку от нее зависит орошение юга Херсонской области, заявил глава Новокаховского округа Виталий Гура. Об этом пишет РИА Новости.

«Восстановится дамба — и все, и работа пойдет. Я думаю, в течение двух лет это реально сделать», — подчеркнул он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.

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      Марина Совина
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