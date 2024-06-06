Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС

Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена

Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, поскольку от нее зависит орошение юга Херсонской области, заявил глава Новокаховского округа Виталий Гура. Об этом пишет РИА Новости.

«Восстановится дамба — и все, и работа пойдет. Я думаю, в течение двух лет это реально сделать», — подчеркнул он.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.