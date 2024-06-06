ХАМАС назвало условие для подписания мирного соглашения с Израилем

WSJ: ХАМАС подпишет мирное соглашение лишь в случае постоянного прекращения огня

Палестинское радикальное движение ХАМАС подпишет мирное соглашение с Израилем лишь в случае постоянного прекращения огня с его стороны. Такое условие назвало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники из числа арабских переговорщиков.

«Лидер ХАМАС в секторе Газе [Яхья Синвар] заявил арабским посредникам, что согласится на мирное соглашение только в том случае, если Израиль возьмет на себя обязательства по постоянному прекращению огня», — утверждается в публикации.

Издание также приводит текст заявления, которое Синвар направил посредникам, комментируя план Израиля по урегулированию конфликта. Лидер движения сообщил, что «ХАМАС не сдаст оружие и не подпишет предложение, в котором об этом говорится».

Ранее в ХАМАС заявили, что обозначенные президентом США Джо Байденом израильские условия переговоров о перемирии говорят о том, что Израиль не планирует выводить оттуда свои войска, а намерен лишь вернуть своих заложников.

Предложенный Израилем план Байден представил 31 мая, призвав ХАМАС согласиться с этим предложением.