Кенийского бегуна дисквалифицировали на шесть лет за допинг

AIU: кенийского бегуна Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг

Кенийского бегуна Ронекса Кипруто, бронзового призера чемпионата мира 2019 года по бегу на десять тысяч метров, дисквалифицировали на шесть лет за употребление допинга. Об этом сообщила Организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

В ходе разбирательства доводы защиты спортсмена были отклонены. Трибунал считает, что бегун длительное время участвовал в допинговой схеме, первые из антидопинговых нарушений датируются 2018 годом.

Все результаты Кипруто с момента вынесения решения аннулированы, он лишится бронзовой медали чемпионата мира. 24-летний стайер дисквалифицирован до 10 мая 2029 года.

Ранее олимпийский чемпион в прыжках с шестом бразилец Тьяго Брас был дисквалифицирован за применение запрещенного препарата.

