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08:26, 6 июня 2024Спорт

Кенийского бегуна дисквалифицировали на шесть лет за допинг

AIU: кенийского бегуна Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг
Ронекс Кипруто

Ронекс Кипруто. Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Кенийского бегуна Ронекса Кипруто, бронзового призера чемпионата мира 2019 года по бегу на десять тысяч метров, дисквалифицировали на шесть лет за употребление допинга. Об этом сообщила Организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

В ходе разбирательства доводы защиты спортсмена были отклонены. Трибунал считает, что бегун длительное время участвовал в допинговой схеме, первые из антидопинговых нарушений датируются 2018 годом.

Все результаты Кипруто с момента вынесения решения аннулированы, он лишится бронзовой медали чемпионата мира. 24-летний стайер дисквалифицирован до 10 мая 2029 года.

Ранее олимпийский чемпион в прыжках с шестом бразилец Тьяго Брас был дисквалифицирован за применение запрещенного препарата.

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      Марина Совина
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