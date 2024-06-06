Минобороны заявило о поражении места запуска дронов ВСУ аэродромного типа

МО РФ: поражено место подготовки и запуска беспилотников ВСУ аэродромного типа

Армия России за минувшие сутки в зоне СВО поразила место, где готовят и запускают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) аэродромного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что объект был поражен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по складу хранения безэкипажных катеров и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам скопления живой силы и военной техники Украины в 127-ми районах боевых действий. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне проведения спецоперации сбили 48 беспилотников ВСУ.

Днем ранее, 5 июня, Россия поразила склады украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации.