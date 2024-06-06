Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 6 июня 2024Россия

Минобороны заявило о поражении места запуска дронов ВСУ аэродромного типа

МО РФ: поражено место подготовки и запуска беспилотников ВСУ аэродромного типа
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Армия России за минувшие сутки в зоне СВО поразила место, где готовят и запускают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) аэродромного типа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что объект был поражен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Они же ударили по складу хранения безэкипажных катеров и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам скопления живой силы и военной техники Украины в 127-ми районах боевых действий. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне проведения спецоперации сбили 48 беспилотников ВСУ.

Днем ранее, 5 июня, Россия поразила склады украинской оперативно-стратегической группировки «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Глава РФС назвал идеальное количество товарищеских игр в год для сборной России

      Российский военный избил сослуживца саморезом для утверждения своего авторитета

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше