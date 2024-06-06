На Западе заявили о нежелании лидеров стран Юга быть на конференции по Украине

New Statesman: лидеры стран Юга пропустят конференцию по Украине в Швейцарии

Многие лидеры стран Глобального Юга пропустят конференцию по Украине в Швейцарии, так как считают лицемерной позицию Запада на фоне конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает газета New Statesman со ссылкой на источники.

«Многие неевропейские лидеры не поедут на конференцию в Швейцарию в знак протеста против противоречивых позиций Запада», — отмечается в материале.

Автор также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский раздражен тем фактом, что Китай в нем видит «всего лишь инструмент Вашингтона». По его словам, политик пытался заручиться поддержкой стран Азии в ходе прибытия на конференцию «Диалог Шангри-Ла», однако его действия не привели к успеху.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что совместную мирную инициативу Китая и Бразилии, предполагающую проведение альтернативной конференции с участием России и Украины, поддержали 26 стран. Дипломат также добавил, что Россия и Украина по отдельности «подтвердили большую часть содержания» мирного плана, продвигаемого Пекином.