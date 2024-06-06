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11:19, 6 июня 2024Экономика

Набиуллина рассказала о берущих кредиты оптимистах

Глава ЦБ Набиуллина: кредиты берут оптимисты

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что кредиты берут оптимисты. Такое заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Слова главы ЦБ передает газета «Ведомости».

Но в целом она увидела парадокс в спросе россиян на займы. По словам главы регулятора, люди берут кредиты и тогда, когда у них низкие доходы, и тогда, когда их достаток повышается.

Ранее основатель сервиса «Кредчек», член наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев предупреждал, что доступность кредитов может снизиться.

Дело в том, что с 1 июля регулятор увеличит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и впервые установит надбавки по автокредитам. Такое решение продиктовано борьбой с ростом долговой нагрузки, непосильной для некоторых россиян.

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      Платон Щукин
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