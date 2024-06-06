НАТО расширит сотрудничество с Украиной в области военных технологий

Bloomberg: НАТО расширит сотрудничество с Киевом в области технологий и разведки

НАТО расширит сотрудничество с Украиной в области технологий и обмена данными разведок о российских системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Соглашение, которое вводит новые рамки для обмена информацией, в том числе о цепочках поставок дронов, будет завершено к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Одна из целей программы — помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания конфликта. НАТО также хочет повторить некоторые методы быстрого внедрения и развертывания технологий, наблюдаемые на Украине с начала боевых действий», — приводит издание слова помощника генерального секретаря НАТО Дэвида ван Вила.

Авторы материала также отмечают, что российские производители якобы смогли обойти санкции и приобрели западные комплектующие для дронов. По их словам, Россия продолжает обходить Украину в данной отрасли, заглушая применяемые Киевом беспилотники.

Ранее Великобритания и Латвия запустили конкурс по поставке FPV-дронов для Вооруженных сил Украины в рамках коалиции по поставке данного типа вооружений. Также в Минобороны Британии подчеркнули, что в нем могут участвовать «представители промышленности любой страны, входящей в Контактную группу по обороне Украины».