Названа причина развода певицы Алсу с мужем

StarHit: певица Алсу развелась с мужем из-за постоянных скандалов

Супруг певицы Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, уже давно жил дома наездами. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источник из близкого окружения артистки, который рассказал о причинах развода пары.

По словам собеседника издания, супруги не живут вместе более полугода. «Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения. Которые все равно зашли в тупик», — поделился источник.

Ранее певице предсказали проблемы в карьере из-за бывшего мужа.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 мая. Пара состояла в браке 18 лет. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микаэлу и 7-летнего Рафаэля. СМИ также называли причиной разрыва отношений измены мужа исполнительницы.