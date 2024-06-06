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12:29, 6 июня 2024Забота о себе

Названы частые ошибки при похудении с помощью ходьбы

Тренер Ноббе: ошибки в питании и низкая интенсивность ходьбы мешают похудеть

Фото: BELL KA PANG / Shutterstock / Fotodom

Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы. Его мнение приводит Eat This, Not That.

Первое, что мешает похудению, считает Ноббе, — это низкая интенсивность тренировок. По его словам, чтобы сжигать калории, надо ходить 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут — в быстром. Также следует постоянно увеличивать нагрузку, посоветовал тренер, например, надевать утяжелители, подниматься в гору, увеличивать скорость движения. «Ключевым моментом является последовательность, поэтому ходьба должна стать частью повседневной жизни», — добавил Ноббе.

При этом тренер предупредил, что даже интенсивные тренировки не дадут видимого результата, если пренебрегать питанием. «Избегайте высококалорийных, сладких и обработанных продуктов и сосредоточьтесь на сбалансированной диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами», — дал совет эксперт. Также он рекомендовал пить много воды во время, до и после прогулок. Он объяснил, что при обезвоживании ухудшается самочувствие и снижается выносливость.

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Еще одна частая ошибка новичков, продолжил Ноббе, — это чрезмерное усердие. Он посоветовал после тяжелых тренировок дать мышцам день-два отдыха, чтобы восстановиться. Если при занятиях ходьбой лишние килограммы уходят слишком медленно, тренер рекомендовал добавить в график две силовые тренировки в неделю.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Екатерина Улитина
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