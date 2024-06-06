Песков назвал ответственных за эскалацию конфликта на Украине

Песков: страны Запада несут ответственность за эскалацию конфликта на Украине

Страны Запада несут ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Каждая новая поставка является новым витком эскалации напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют», — сказал представитель Кремля.

31 мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на территории России при условии, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Разрешение Киеву использовать свое оружие для возможных ударов по российской территории дали еще ряд стран, среди которых Великобритания, Швеция, Польша и Нидерланды.