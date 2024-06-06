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15:29, 6 июня 2024Россия

В Кемерово начали внеплановые проверки парка трамваев после аварии

Власти Кемерово начали внеплановые проверки парка трамваев после аварии

Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Кемерово начали внепланово проверять парк трамваев после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с более чем 100 пострадавшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе администрации города.

«В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранительные органы. Внеплановые проверки технического состояния парка уже ведутся. Пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь», — прокомментировали аварию власти.

По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 109, одного человека спасти не удалось.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. Как стало известно, у одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. В результате удара кабину транспортного средства расплющило, водитель получила множественные переломы. В сети также появилось видео, на котором показано, как из трамвая, который летит по рельсам на большой скорости, на проезжую часть с плотным потоком машин выпадают пассажиры.

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      Екатерина Смирная
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