Президент России Путин 7 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 июня 2024 года, выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Оно начнется после 14:00 по московскому времени, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Будет часа в два-три (14:00-15:00 по Москве — прим. «Ленты.ру»), где-то в этом районе», — сказал он в ходе брифинга.

Президент России ежегодно принимает участие в ПМЭФ, он выступает с речью перед участниками форума, а также отвечает на вопросы гостей.

Трансляцию пленарного заседания ПМЭФ можно будет посмотреть на сайте форума, а также на онлайн-платформах различных СМИ, среди которых «Вести.ru» и «Смотрим».

Как ранее рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, среди гостей пленарного заседания форума ожидается премьер-министр Китая Ли Цян. Также среди участников форума ожидаются экс-президент Молдавии Игорь Додон, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, президент Боливии Луис Арсе.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Главная тема форума в этом году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланировано более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1000 модераторов и спикеров.