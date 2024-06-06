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03:30, 6 июня 2024Мир

Путин высказался о возможности партнерства с США и Европой

Путин: РФ не исключает партнерства с США и Европой, но они исключают
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия, Соединенные Штаты и Франция могут быть партнерами в настоящее время, но это исключают европейцы и американцы. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Мы не исключаем, это американцы и европейцы исключают», — отметил президент.

Москва не вводила никаких санкций в отношении Европы и не закрывала энергоносители для Германии и других стран, это США и их союзник вводят в отношении РФ санкции, уточнил Путин.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину. По словам главы РФ, российский газ в Европу идет через вторую систему, европейские потребители продолжают получать топливо, кроме того, оно поставляется по «Турецкому потоку».

Ранее американские журналисты написали, что Западу следует откликнуться на открытость России к переговорам по Украине.

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      Марина Совина
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