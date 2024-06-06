В Совфеде высказались об отказе Байдена разрешать ВСУ удары вглубь России

Сенатор Карасин назвал правильным отказ Байдена разрешать ВСУ бить вглубь России

Отказ президента США Джо Байдена разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальше 200 миль от границы по территории России американским оружием выглядит правильным, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о словах главы Белого дома.

«Если он сказал таким образом, это, конечно, шаг в правильном направлении. Но было бы, наверное, логично, отвечая на конструктивные заходы российской стороны, в частности призывы нашего президента, ожидать от американцев, что они вообще не будут давать согласие и не будут руководить Киевом в направлении ударов по нашим территориям. Речь идет не только о столичном регионе, но и о территории суверенной Российской Федерации. Мы вправе ожидать этого и будем наблюдать, как развивается вопрос», — сказал сенатор.

Президент США в интервью ABC News заявил, что Вашингтон запрещает Киеву атаковать Москву и Кремль. «Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — заявил он. По его словам, украинские военные могут использовать американское оружие только вблизи границы страны для ударов по конкретным целям.

Президент Владимир Путин заявил, что западные страны, разрешая Украине атаковать их оружием Россию, напрямую участвуют в войне против Москвы. Он отметил, что в таком случае Кремль оставляет за собой право действовать аналогичным образом. «Это путь к очень серьезным проблемам», — утверждает политик.

Как писала в конце мая газета Politico, американский лидер разрешил Украине тайно использовать оружие США для атак по российской территории вблизи границы Харьковской области. В последние недели этот вопрос неоднократно обсуждался союзниками Киева. Некоторые государства позволили наносить удары своим оружием по России.