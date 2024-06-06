Российские «Бастионы» «уничтожили» корабль на учениях

Дивизион БРК «Бастион» Чукотского полка «уничтожил» корабль на учениях

Дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» из состава Чукотского полка береговой обороны Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России в ходе учений обнаружил и «уничтожил» корабль условного противника в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает РИА Новости.

Боевые расчеты дивизиона БРК по тревоге подготовили вооружение и военную технику к маршу в заданный район. В учении участвовали стартовая батарея, батарея управления, а также подразделения прикрытия и обороны для отражения нападения диверсантов условного противника. Всего в мероприятии задействовали более 100 военнослужащих и десять единиц техники.

«В рамках тренировки по обнаружению и уничтожению корабля условного противника чукотские ракетчики отработали смену позиционного района после условного применения ракетного оружия. Также выполнены все виды всестороннего обеспечения — от организации охранения района дислокации до ведения противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В марте источник ТАСС сообщил, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», которые используют в БРК «Бастион», получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели противника. Также специалисты работают над повышением стойкости «Ониксов» к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.